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Гельмут Марко: «В будущем Колапинто вырастет в хорошего гонщика»

Марко высказался о будущем Колапинто.

Советника и куратора молодежной программы «Ред Булл» спросили, как он оценивает перспективы Колапинто и может ли кандидатура аргентинца заинтересовать «Ред Булл» в будущем.

Франко Колапинто заменил в «Уильямсе» Логана Сарджента, начиная с Гран-при Италии, и проведет за команду все оставшиеся гонки нынешнего сезона. При этом в следующем году у Колапинто не будет места основного пилота в «Формуле-1» – за «Уильямс» будут выступать Алекс Албон и Карлос Сайнс.

«Ну, сейчас он с командой «Уильямс». Я могу сказать, что в будущем он определенно станет кем, вырастет в хорошего гонщика. То, что он продемонстрировал на этапах в Баку и Сингапуре, было очень и очень неплохим выступлением. Это просто в качестве примера», – рассказал Марко.

Гюнтер Штайнер о Колапинто и Албоне: «Парень, имя которого никто не знает, как произносить, почти побеждает самого талантливого пилота после Михаэля Шумахера»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Gp Blog
logoРед Булл
logoУильямс
logoФормула-1
logoГельмут Марко
Франко Колапинто
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