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Гельмут Марко: «Риккардо проинформировали об уходе, быстрейший круг стал достойным прощальным выступлением»

Марко высказался о странном расставании «РБ» с Риккардо.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко объяснил, почему «РБ» официально объявила об уходе Даниэля Риккардо после Гран-при Сингапура, хотя уже по ходу уик-энда журналисты говорили о перестановке как о свершившемся факте.

Австралийца заменил резервный пилот Лиам Лоусон.

«Это связано с множеством факторов и обязательств. Его проинформировали, и достойным прощальным выступлением, как я считаю, стал быстрейший круг.

Он все еще демонстрировал свой потенциал – не стабильно и не на том уровне, который оправдал бы переход в «Ред Булл», но это было безупречное выступление.

Считаю, было четко сказано, что он должен быть существенно лучше Юки Цуноды, а ему это удалось лишь в нескольких гонках. Поэтому стало понятно, что история воссоединения блудного сына с «Ред Булл», увы, не сложится.

Он сказал, мол, очень хорошо, он спокоен и смирился с ситуацией. Посмотрим, какие у него планы на будущее», – заявил Гельмут в интервью Formel1.de.

Риккардо покинул «РБ», Лоусон стал напарником Цуноды

Гельмут Марко: «У Риккардо исчез инстинкт убийцы после «Ред Булл»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoДаниэль Риккардо
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoРБ
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