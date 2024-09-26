Гельмут Марко: «Риккардо проинформировали об уходе, быстрейший круг стал достойным прощальным выступлением»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко объяснил, почему «РБ» официально объявила об уходе Даниэля Риккардо после Гран-при Сингапура, хотя уже по ходу уик-энда журналисты говорили о перестановке как о свершившемся факте.
Австралийца заменил резервный пилот Лиам Лоусон.
«Это связано с множеством факторов и обязательств. Его проинформировали, и достойным прощальным выступлением, как я считаю, стал быстрейший круг.
Он все еще демонстрировал свой потенциал – не стабильно и не на том уровне, который оправдал бы переход в «Ред Булл», но это было безупречное выступление.
Считаю, было четко сказано, что он должен быть существенно лучше Юки Цуноды, а ему это удалось лишь в нескольких гонках. Поэтому стало понятно, что история воссоединения блудного сына с «Ред Булл», увы, не сложится.
Он сказал, мол, очень хорошо, он спокоен и смирился с ситуацией. Посмотрим, какие у него планы на будущее», – заявил Гельмут в интервью Formel1.de.
Риккардо покинул «РБ», Лоусон стал напарником Цуноды
Гельмут Марко: «У Риккардо исчез инстинкт убийцы после «Ред Булл»
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