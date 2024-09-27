Кристиан Хорнер попрощался с Риккардо: «Ты всегда будешь оставаться частью семьи «Ред Булл»

Хорнер отправил Риккардо прощальное послание.

Руководитель «Ред Булл » отметил, что австралиец всегда будет оставаться частью их гоночной семьи и поблагодарил за годы совместной работы.

«С самого момента прихода в систему «Ред Булл» стало ясно, что ты был намного большим, чем просто гонщиком. Твой неустанный энтузиазм, чувство юмора и правильное отношение к делу оставят неизгладимое наследие и в нашей команде, и в «Формуле-1» в целом.

Спасибо тебе за победы, улыбки, песни [хотел бы добавить и «шуи», но не могу] – ты всегда будешь оставаться особой частью семьи «Ред Булл». 8 побед, 32 подиума, 1329 очков – вся эта статистика и результаты не единственное, чем измеряются твои достижения. Спасибо тебе за все», – написал Хорнер в соцсетях.

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