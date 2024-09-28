Гюнтер Штайнер: «Риккардо убил карьеру Хюлькенберга, а теперь Нико гораздо успешнее»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал неудачи Даниэля Риккардо в «Макларене» и «РБ».
Штайнер напомнил, что в «Рено» Даниэль Риккардо переиграл Нико Хюлькенберга, который после этого ушел из «Формулы-1». Теперь пилот «Хааса» получил место в «Заубере» / «Ауди» с 2025 года, а Даниэль покинул чемпионат.
«Может, [Риккардо] психологически надломило, что напарник его побеждает. Это ситуация как с Хюлькенбергом. Выступая за «Рено» с Дэнни, он серьезно страдал. Он почти завершил карьеру, или, скажем так, Дэнни убил карьеру Хюлькенберга на тот момент.
Посмотрите теперь на Хюлькенберга. Он гораздо успешнее Дэнни. Порой происходят странные вещи.
Думаю, в этом спорте все настолько на грани, что каждая деталь… Надо психологически справляться с этим и, конечно, с давлением, которое тоже испытывал Дэнни. Все за ним следили: «О, в порядке ли Дэнни? Хорош ли Дэнни, плох ли он?» Может, он не был готов и просто не выдержал.
Полагаю, он не разучился пилотировать болид. Просто не все хорошо с точки зрения психологии», – предположил Штайнер в подкасте The Red Flags.
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