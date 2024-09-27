Даниэль Риккардо о шансах на переход в другую серию: «Индикар» до сих пор меня сильно пугает»
Риккардо оценил вероятность продолжения карьеры в другой гоночной серии.
Австралиец на Гран-при Сингапура провел свою последнюю гонку в «Формуле-1» – начиная с этапа в Остине его место в «РБ» займет Лиам Лоусон.
В связи с этим у Риккардо спросили, планирует ли он продолжать карьеру в другой серии или же окончательно уйдет из гонок.
«Я бы сказал, что «Индикар» до сих пор меня сильно пугает. То есть, я конечно обдумывал этот вариант – еще пару лет назад, когда я уже знал, что в сезоне-2023 году не будут [на постоянной основе] выступать в «Формуле-1».
Так что я даже не знаю. Я по-прежнему остаюсь гонщиком. И, возможно, мне удастся как-то унять этот зуд выступлениями в другой серии, посмотрим.
Но это тяжело. Да, в последнее время в «Ф-1» я боролся за 10-е место…возможно, в другой серии будет то же самое. Просто для меня, и я не хочу проявить неуважение к другим сериям – например, я обожаю NASCAR, мне нравятся многие другие соревнования, – но поскольку я очень многого добился в «Ф-1», вопрос в том, буду ли я получать удовлетворение, занимаясь чем-то другим?
Нет никаких гарантий того, что занимаясь чем-то другим я окажусь очень хорош. Смогу ли я тем самым унять вот этот зуд, получу ли то, чего действительно хочу? Я не знаю. Я бы сказал, что скорее нет, чем да», – рассказал Риккардо.
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