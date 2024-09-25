Нико Хюлькенберг: «Нужно было удерживать «Ред Булл» позади на протяжении всего второго отрезка, но мы справились»

Хюлькенберг остался доволен выступлением на Гран-при Сингапура.

Пилот «Хааса » сумел финишировать в гонке на 9-й позиции, не дав обогнать себя Серхио Пересу на «Ред Булл ».

«Очевидно, что я рад заработанным очкам – только результат и имеет значение. С данной точки зрения все прошло хорошо. Нам нужно пересмотреть некоторые вещи в плане стратегии, но в остальном мы провели чистую гонку.

Событий было не так много, но ситуация была напряженной – нужно было удерживать позади «Ред Булл» на протяжении всего второго отрезка. Было непросто добраться до финиша, сохранив шины в рабочем состоянии, но мы справились. Так что я рад, что мы отыгрались после неудачи на предыдущем Гран-при», – рассказал Хюлькенберг .

Что случилось на Гран-при Сингапура: как Норрис бился о стены и выиграл? Куда пропал Хэмилтон?