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  • Мартин Брандл: «Норрис изгнал демона плохих стартов, удача расплатилась с Ландо»
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Мартин Брандл: «Норрис изгнал демона плохих стартов, удача расплатилась с Ландо»

Брандл отметил успешный старт и везение Норриса в Сингапуре.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл высказался о победе Ландо Норриса на Гран-при Сингапура в доминирующем стиле, старте пилота «Макларена» и паре опасных моментов.

«Он контролировал темп и гонку по своему желанию, обогнав на круг всех до Карлоса Сайнса на седьмой позиции. И Ландо определенно изгнал демона плохих стартов и потери лидерства с предыдущих пяти поул-позиций.

Он достал и обогнал такую значимую часть пелотона частично из-за того, что впервые в Сингапуре не появлялась машина безопасности и даже желтые флаги. В отличие от практики, мы не увидели хотя бы ящерицу, вышедшую на прогулку.

Время от времени Норрису не везло в «Ф-1», обстоятельства не всегда складывались в его пользу, но в воскресенье удача с ним расплатилась. Заблокированные тормоза привели к нежному касанию стены из покрышек в какой-то момент, но удар был слишком мягким, чтобы повредить переднее крыло или оставить машину в барьерах. Было очень близко.

Позже он задел ту же стену, выпирающую на подъезде к десятому повороту, которая разрушила болид и гонку Джорджа Расселла в прошлом году. Еще пара сантиметров, и заезд Норриса был бы завершен», – написал в своей колонке Брандл.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoМакларен
Гран-при Сингапура
logoКарлос Сайнс
logoМартин Брандл
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
logoЛандо Норрис
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