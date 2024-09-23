Кристиан Хорнер: «Риккардо платят бонус за лучший круг, каждая команда независима»

«Ред Булл» и «РБ» не действуют сообща, уверяет Хорнер.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер сообщил, что «сестринская» команда «РБ» абсолютно самостоятельно приняла решение позвать Даниэля Риккардо в боксы ради лучшего круга на Гран-при Сингапура .

Риккардо лишил бонусного балла пилота «Макларена » Ландо Норриса, ключевого соперника Макса Ферстаппена.

«В «Рейсинг Буллз» провели пит-стоп и поставили быстрейший круг в конце гонки. Вот и все. Кевин Магнуссен сделал бы это, если бы не выехал широко ранее по ходу гонки, а у него двигатель «Феррари». Каждая команда независима.

Такой вопрос неизбежно поднимается из-за общих владельцев. Но… надо помнить, что [Риккардо] платят бонус за лучший круг», – заявил менеджер в интервью SiriusXM.

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