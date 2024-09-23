Кристиан Хорнер: «Риккардо платят бонус за лучший круг, каждая команда независима»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что «сестринская» команда «РБ» абсолютно самостоятельно приняла решение позвать Даниэля Риккардо в боксы ради лучшего круга на Гран-при Сингапура.
Риккардо лишил бонусного балла пилота «Макларена» Ландо Норриса, ключевого соперника Макса Ферстаппена.
«В «Рейсинг Буллз» провели пит-стоп и поставили быстрейший круг в конце гонки. Вот и все. Кевин Магнуссен сделал бы это, если бы не выехал широко ранее по ходу гонки, а у него двигатель «Феррари». Каждая команда независима.
Такой вопрос неизбежно поднимается из-за общих владельцев. Но… надо помнить, что [Риккардо] платят бонус за лучший круг», – заявил менеджер в интервью SiriusXM.
Риккардо в «Ф-1» – все? Под слухи об увольнении отобрал лучший круг и гонщика дня у Норриса
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий