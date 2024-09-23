У Ферстаппена 0 побед и 3 подиума за 8 Гран-при. Максу хватит вторых мест для титула
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал вторым на Гран-при Сингапура и продлил серию поражений, которая теперь составляет восемь гонок.
За этот период трехкратный чемпион «Формулы-1» лишь трижды оказывался на подиуме в главных заездах (Гран-при Великобритании, Нидерландов и Сингапура). В двух случаях из трех ключевой соперник нидерландца, пилот «Макларена» Ландо Норрис, побеждал, еще в одном финишировал третьим. Кроме того, на счету Макса победа в австрийском спринте.
Для четвертого титула Ферстаппену достаточно завершать на втором месте все оставшиеся гонки и спринты сезона.
Риккардо отобрал у Норриса лучший круг на Гран-при Сингапура, Ферстаппен отреагировал: «Спасибо, Даниэль»
После лучшего круга Риккардо Ферстаппену гарантирован титул при финише 2-м во всех оставшихся заездах сезона
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