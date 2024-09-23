У Ферстаппена 0 побед и 3 подиума за 8 Гран-при. Максу хватит вторых мест для титула

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен финишировал вторым на Гран-при Сингапура и продлил серию поражений, которая теперь составляет восемь гонок.

За этот период трехкратный чемпион «Формулы-1» лишь трижды оказывался на подиуме в главных заездах (Гран-при Великобритании , Нидерландов и Сингапура). В двух случаях из трех ключевой соперник нидерландца, пилот «Макларена » Ландо Норрис , побеждал, еще в одном финишировал третьим. Кроме того, на счету Макса победа в австрийском спринте.

Для четвертого титула Ферстаппену достаточно завершать на втором месте все оставшиеся гонки и спринты сезона.

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