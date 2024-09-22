Андреа Стелла: «Нет оснований говорить, что «РБ» проехал лучший круг, чтобы помочь «Ред Булл». Просто я нахожу это слегка… специфичным»

В «Макларене» заподозрили «Ред Булл» в сговоре с «РБ».

Руководителя «Макларена » смутил лучший круг гонки, поставленный пилотом «РБ» Даниэлем Риккардо .

Итальянец не стал напрямую обвинять «Ред Булл » и младшую команду «РБ» в сговоре в Сингапуре , однако отметил, что необходимо обсудить близость двух коллективов.

«Это важно. Знаете, как только вы начинаете говорить о спортивном духе, вам нужно подходить к этому с чувством ответственности, чего я и хочу.

Не знаю факты, я просто видел, что «РБ» отправился за лучшим кругом, и они его поставили. Но для меня разговоры о спортивном духе и прочем, думаю… Это было бы не к месту. Так что думаю, мы должны принять это за чистую монету.

Они взяли лучший круг. Нам нужно заняться долгосрочным обсуждением этого. Нужно сделать так, чтобы в спорте на любом этапе – будь то на трассе или на базе – все команды действовали автономно, ведь это Кубок Конструкторов.

С этим явно нужно разобраться. Но сейчас у меня нет оснований говорить, что «РБ» проехал лучший круг, чтобы помочь «Ред Булл». Просто я нахожу это слегка… как бы сказать… специфичным. Я не видел предпосылок для этого.

Я был слегка удивлен тому, что для «РБ» высшим приоритетом в Сингапуре было взятие лучшего круга. Думаю, нам нужно усерднее трудиться, чтобы убедиться в том, что чемпионат не сведется к нулю.

В то же время я испытываю столько симпатии и такое чувство поддержки и дружбы по отношению к Даниэлю, что я просто рад тому, что он может добавить этот лучший круг в свой послужной список», – отметил Стелла .

После лучшего круга Риккардо Ферстаппену гарантирован титул при финише 2-м во всех оставшихся заездах сезона