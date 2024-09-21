Шарль Леклер: «Температура передних шин была на 10-12 градусов ниже нормы. У команды пока нет ответа, это катастрофа»

Леклер выразил недоумение неудачей в финальном сегменте квалификации.

Монегаск не сумел проехать быстрый круг в третьей части квалификации к Гран-при Сингапура из-за проблем с передними шинами.

По словам пилота «Феррари», к провалу привели проблемы с термочехлами, из-за которых передние шины на его болиде оказались вообще не прогреты до нужной температуры.

«К началу круга шины не были готовы даже на 50 процетов. Не знаю причины, но выехав из боксов мы поняли, что передние шины вообще не прогреты. Я не знаю причины. Возможно, дело в неполадке в работе термочехлов. И это случилось только один раз – в третьем сегменте, в нашей финальной попытке.

Я старался делать все возможное, чтобы прогреть передние покрышки, но достичь нужных показателей было просто невозможно. В результате колеса заблокировались на торможении в первом же повороте. Это катастрофа.

Я очень разочарован. Мы проводим все эти приготовления, готовимся, а потом в третьем сегменте происходит такое.

Выехав из боксов мы обнаружили, что температура передних шин на 10-12 градусов ниже нормы. Пока в команде мне так и не ответили, что стало причиной. При этом мы знаем, насколько чувствительны эти шины даже к колебаниям температуры в 1-2 градуса, а тут разница составила 12 градусов. Это катастрофа.

Опять же, я пока не знаю причины случившегося. У команды пока нет ответа. Но нам нужно во всем разобраться. Потому что сегодня мы дорого заплатили за случившееся.

Сегодня у нас был потенциал для того, чтобы занять первое или второе место. Смогли ли мы отыграться после провала в темпе в третьей практике? Да. Хотя в третьем сегменте нам было нужно чуть сильнее рисковать. Правда мы не смогли этого сделать из-за ситуации с шинами.

Что мы теперь сможем сделать в гонке? Я очень разочарован, так что сейчас не хотел бы говорить про завтрашний день. В Сингапуре все решает квалификация, так что наши шансы на победу просто улетучились. Да, посмотрим, что мы сможем сделать, получится ли у нас отыграться, но сегодня я сильно разочарован», – рассказал Леклер .

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