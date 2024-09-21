Карлос Сайнс об аварии: «Переоценил уровень сцепления остывших шин с трассой»

Сайнс прокомментировал аварию в квалификации к Гран-при Сингапура .

Пилот «Феррари» разбил болид в начале третьего сегмента, не справившись с управлением и врезавшись в стену при прохождении последнего поворота, разгоняясь для начала быстрого круга.

Из-за случившегося Сайнс не показал времени и начнет завтрашнюю гонку с 10-й позиции.

«Да, со мной произошел очень странный инцидент. На последнем секторе мне пришлось пропустить вперед сразу несколько машин, из-за чего температура шин на моем болиде сильно снизилась.

В результате готовясь к началу круга [разгоняясь в последнем повороте] я недооценил ситуацию – точнее, я переоценил уровень сцепления шин с трассой, которые уже успели остыть. При этом речь шла о быстром круге в третьем сегменте – в такой ситуации ты не хочешь убирать ногу с педали газа, теряя доли секунды.

В любом случае, уже ничего не поделаешь. Случившееся станет для меня уроком. Хотя это все равно был очень странный инцидент, который в любом случае показывает, насколько трудно на самом деле работать с этими шинами. Как бы то ни было, мы постараемся отыграться.

Что с коробкой передач [требуется ли замена]? Честно говоря, в данный момент я не знаю ответа», – рассказал Сайнс.

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