Карлос Сайнс: «Машина очень нестабильно вела себя на торможениях по ходу второй практики»

Сайнс рассказал о проблемах с болидом.

Пилот «Феррари » подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура , отметив, что на его машине возникли некоторые проблемы из-за нестабильной работы тормозов.

При этом, оценивая скоростные возможности болида, Карлос выразил уверенность, что сможет побороться за самые высокие места.

«В этом году для нашей команды это характерная ситуация – когда в пятницу у нас порой возникают проблемы с работой тормозов на болиде. Сегодня была моя очередь столкнуться с этими проблемами – машина очень нестабильно вела себя на торможениях по ходу второй практики, особенно на кругах, когда мы сбрасывали темп и остужали шины.

Проблем было довольно много, что, разумеется, не пошло мне на пользу с точки зрения уверенности за рулем болида и подготовки к Гран-при. При этом когда проблемы исчезали и мы чисто проезжали свои круги, то оказывались весьма быстры. Так что если завтра мы сможем все сделать правильно, меня вряд ли будет беспокоить эта ситуация.

Думаю, у меня есть шансы в борьбе за победу [и в квалификации, и в гонке]. Мне кажется, наша машина достаточно быстра, чтобы мы могли побороться. Да, Ландо Норрис кажется очень быстрым, да и «Ред Булл» с «Мерседесом», как мне кажется, пока не показали все, на что способны, так что я думаю, что нас ждет еще один интересный гоночный уик-энд», – рассказал Сайнс.

Самые драматичные камбэки в гонке за титул в истории «Ф-1»