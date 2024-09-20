  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Карлос Сайнс: «Машина очень нестабильно вела себя на торможениях по ходу второй практики»
0

Карлос Сайнс: «Машина очень нестабильно вела себя на торможениях по ходу второй практики»

Сайнс рассказал о проблемах с болидом.

Пилот «Феррари» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура, отметив, что на его машине возникли некоторые проблемы из-за нестабильной работы тормозов.

При этом, оценивая скоростные возможности болида, Карлос выразил уверенность, что сможет побороться за самые высокие места.

«В этом году для нашей команды это характерная ситуация – когда в пятницу у нас порой возникают проблемы с работой тормозов на болиде. Сегодня была моя очередь столкнуться с этими проблемами – машина очень нестабильно вела себя на торможениях по ходу второй практики, особенно на кругах, когда мы сбрасывали темп и остужали шины.

Проблем было довольно много, что, разумеется, не пошло мне на пользу с точки зрения уверенности за рулем болида и подготовки к Гран-при. При этом когда проблемы исчезали и мы чисто проезжали свои круги, то оказывались весьма быстры. Так что если завтра мы сможем все сделать правильно, меня вряд ли будет беспокоить эта ситуация.

Думаю, у меня есть шансы в борьбе за победу [и в квалификации, и в гонке]. Мне кажется, наша машина достаточно быстра, чтобы мы могли побороться. Да, Ландо Норрис кажется очень быстрым, да и «Ред Булл» с «Мерседесом», как мне кажется, пока не показали все, на что способны, так что я думаю, что нас ждет еще один интересный гоночный уик-энд», – рассказал Сайнс.

Самые драматичные камбэки в гонке за титул в истории «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт «Формулы-1»
logoФеррари
Гран-при Сингапура
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при Сингапура-2024. Расписание трансляций
534 минуты назад
Фернандо Алонсо: «С учетом характеристик болида «Астон Мартин», на трассе у нас возникают некоторые трудности»
1сегодня, 18:02
Джордж Расселл: «Кажется, что у «Макларена» и «Феррари» есть серьезный отрыв от соперников»
сегодня, 16:54
Шарль Леклер: «Феррари» в борьбе за победу в Сингапуре, но в квалификации разрывы будут гораздо меньше»
3сегодня, 16:29
Гельмут Марко: «Три раза «Ред Булл» жаловался на заднее крыло «Макларена». Пора посмотреть на переднее»
17сегодня, 16:09
«Заубер» продлит контракт с Боттасом на сезон-2025 (Blick)
10сегодня, 16:06
Макс Ферстаппен о 15-м месте в практике: «Дело не в кочках и поребриках, а в целом в сцеплении»
5сегодня, 15:48
Гельмут Марко: «Ничего не работает на болиде Ферстаппена, темп как у Колапинто»
17сегодня, 15:30
Серхио Перес: «Баланс машины по-прежнему далек от оптимального, ситуация выглядит не очень хорошо»
сегодня, 15:29
Ландо Норрис: «Надеялся, что отрыв от Леклера будет намного больше»
сегодня, 15:19
Ко всем новостям
Последние новости
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30