Шарль Леклер: «Феррари» в борьбе за победу в Сингапуре, но в квалификации разрывы будут гораздо меньше»

Леклер сообщил, что нацелен на победу после позитивных практик в Сингапуре.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер проанализировал расклады после пятничных сессий.

Монегаск стал лучшим в первой тренировке перед Гран-при Сингапура, а во второй отстал от гонщика «Макларена » Ландо Норриса на 0,058 секунды, при этом более чем на полсекунды опередил всех остальных.

«День прошел хорошо, однако нас ждет работа – машина все еще не там, где я хотел бы ее видеть. Мы по-прежнему стремимся улучшить ее. Кроме того, погода ожидается довольно непредсказуемая, поэтому необходимо быстро адаптироваться к различным ситуациям.

Но, конечно, это хорошая пятница. Не лучшая и не худшая – остается пространство для прогресса. Так что надо продолжать работу.

Нужно улучшить баланс болида, собрать все воедино, тогда это претворится в хороший темп перед завтрашним днем.

Я считаю, мы в борьбе за победу, но, пожалуй, завтра будет совершенно другой день. Буду очень удивлен, если сохранится такой отрыв от всех остальных – я имею в виду, между мной и третьим местом. Я действительно считаю, что завтра разрывы будут гораздо, гораздо меньше, чем сегодня», – заявил Шарль.

Гран-при Сингапура-2024. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 15-й

Ландо Норрис: «Надеялся, что отрыв от Леклера будет намного больше»