Ландо Норрис: «Надеялся, что отрыв от Леклера будет намного больше»
Норрис остался доволен скоростью болида в первый день уик-энда в Сингапуре.
Пилот «Макларена» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура, признав, что хоть он и остался доволен скоростью болида во 2-й практике, его не слишком радует минимальное преимущество над Шарлем Леклером.
«Темп был хорошим. Сам я тоже чувствую себя хорошо. И круг получился неплохим. Думаю, пока все идет в соответствии с ожиданиями – мы в числе лидеров вместе с «Феррари».
При этом у меня получился действительно хороший круг, а Шарль Леклер оказался совсем рядом. Лично я надеялся, что отрыв будет намного больше – а эти результаты означают, что соперники очень быстры. Но для нас пока все складывается неплохо.
Ощущения от машины сразу были очень хорошими. Это одна из наших сильных сторон – приезжая на трассу, машина сразу начинает хорошо работать на базовом варианте настроек. Однако в дальнейшем по ходу уик-энда мы обычно прогрессируем в работе с машиной не так сильно, как некоторые другие команды. Так что посмотрим. Борьба будет плотной. Полагаю, у нас неплохие позиции.
Что касается Шарля [во 20-й практике Норрис и Леклер опередили остальных пилотов более чем на 0,5 секунды], то он очень хорош на городских трассах. Мы видели, на что он способен в Монако и Баку. Если он был не слишком доволен своим кругом – то тогда у меня есть повод для беспокойства в преддверии квалификации», – рассказал Норрис.
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