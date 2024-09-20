  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Ландо Норрис: «Надеялся, что отрыв от Леклера будет намного больше»

Норрис остался доволен скоростью болида в первый день уик-энда в Сингапуре.

Пилот «Макларена» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура, признав, что хоть он и остался доволен скоростью болида во 2-й практике, его не слишком радует минимальное преимущество над Шарлем Леклером.

«Темп был хорошим. Сам я тоже чувствую себя хорошо. И круг получился неплохим. Думаю, пока все идет в соответствии с ожиданиями – мы в числе лидеров вместе с «Феррари».

При этом у меня получился действительно хороший круг, а Шарль Леклер оказался совсем рядом. Лично я надеялся, что отрыв будет намного больше – а эти результаты означают, что соперники очень быстры. Но для нас пока все складывается неплохо.

Ощущения от машины сразу были очень хорошими. Это одна из наших сильных сторон – приезжая на трассу, машина сразу начинает хорошо работать на базовом варианте настроек. Однако в дальнейшем по ходу уик-энда мы обычно прогрессируем в работе с машиной не так сильно, как некоторые другие команды. Так что посмотрим. Борьба будет плотной. Полагаю, у нас неплохие позиции.

Что касается Шарля [во 20-й практике Норрис и Леклер опередили остальных пилотов более чем на 0,5 секунды], то он очень хорош на городских трассах. Мы видели, на что он способен в Монако и Баку. Если он был не слишком доволен своим кругом – то тогда у меня есть повод для беспокойства в преддверии квалификации», – рассказал Норрис.

Самые драматичные камбэки в гонке за титул в истории «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Gp Blog
logoФеррари
logoМакларен
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoЛандо Норрис
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Макс Ферстаппен о 15-м месте в практике: «Дело не в кочках и поребриках, а в целом в сцеплении»
113 минут назад
Гельмут Марко: «Ничего не работает на болиде Ферстаппена, темп как у Колапинто»
231 минуту назад
Серхио Перес: «Баланс машины по-прежнему далек от оптимального, ситуация выглядит не очень хорошо»
32 минуты назад
Макс Ферстаппен о наказании за мат: «Должен посетить конференцию или что-то такое – возможно, через ноутбук»
149 минут назад
Льюис Хэмилтон: «С текущей скоростью болида не попаду в третий сегмент квалификации»
758 минут назад
Руководитель «РБ» о замене Риккардо: «Пока еще ничего не решено»
2сегодня, 14:46
Джордж Расселл врезался в стену по ходу второй практики Гран-при Сингапура
5сегодня, 14:08Фото
Гран-при Сингапура-2024. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 15-й
15сегодня, 14:01
Фредерик Вассер о заднем крыле «Макларена»: «Здесь либо черное, либо белое. Никакого серого, темно-серого, светло-серого…»
6сегодня, 13:43
Джеймс Воулз о шансах Колапинто остаться в «Ф-1»: «Если в «Ауди» захотят, «Уильямс» открыт к диалогу»
2сегодня, 13:06
Ко всем новостям
Последние новости
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30