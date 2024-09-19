Фернандо Алонсо: «Если «Астон Мартин» финиширует в очковой зоне на Гран-при Сингапура – это будет чудо»

Алонсо пессимистично оценивает шансы на Гран-при Сингапура.

Пилот «Астон Мартин » признал, что в данный момент, несмотря на успешное выступление на этапе в Баку, команда не входит в число постоянных претендентов на очки.

«Мы хотим большего. Мы хорошо выступили в Баку, но этого недостаточно. Мы сейчас седьмая по скорости команда в пелотоне и не можем быть этим довольны. Нам нужно больше скорости. Я знаю, что у команде есть пара идей для пятничных тренировок, и я хочу их опробовать.

Как бы то ни было, сейчас «Астон Мартин» – седьмая по скорости команда в пелотоне. Так что логично предположить, что на Гран-при Сингапура мы окажемся на 13-й, 14-й, может 15-й позиции.

Если мы финишируем в очковой зоне в Сингапуре – это будет чудо. Не думаю, что сейчас наша машина работает так, как нам бы хотелось. Вот почему в пятницу мы хотим поработать над новыми вариантами настроек болида, хотя с настройками у нас в целом нет проблем. Мы ждем обновления болида.

Мы нее сдаемся и будем делать все возможное, но не на каждом Гран-при стоит надеяться на чудо – вроде дождя, например. Нужно быть реалистами и принять текущее положение команды», – рассказал Алонсо .

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