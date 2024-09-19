Кевин Магнуссен: «В «Ф-1» наказывают за смехотворные вещи. В «Индикаре» ответственность на пилотах, и борьба фантастическая»

Магнуссен призвал дать пилотам бороться и не наказывать за мелкие нарушения.

Гонщик «Хааса » Кевин Магнуссен поставил «Индикар » в пример «Формуле-1», рассуждая о том, как получил дисквалификацию на Гран-при Азербайджана за 12 штрафных баллов.

«Мое мнение состоит в том, что ограничение борьбы – не лучшая ситуация для «Ф-1». Плохо, когда спорт, который ты любишь, меняется не так, как тебе нравится.

Я люблю жесткую борьбу, и во многом в этом заключается красота автоспорта – в сражениях на пределе или чуть за гранью. От этого баланса будет ли гонка успешной или провальной, а в данный момент, как кажется, наказывают за смехотворные вещи.

Лично я как фанат «Формулы-1» хотел бы вновь видеть наш спорт более открытым, чтобы позволяли происходить отличным битвам на трассе.

Я гонялся в «Индикаре». Я смотрел гонки по ТВ и, считаю, там поступают правильно. Есть фантастическая борьба. Гонщики с уважением относятся друг к другу. Ответственность возлагают на них, и, думаю, это работает.

Борьба должна быть жесткой, и болиды выпускают на трек, понимая, что они могут получить повреждения. Если это происходит, если гонщик повреждает машину, то, конечно, получает штраф. На мой взгляд, единственное, что отличает «Формулу-1» от «Индикара» – автодромы. Они не подходят для борьбы. Если учитывать все эти пределы трассы, я получил свои штрафные баллы фактически за лимиты, в конце концов.

Считаю, это как-то глупо: выехать на несколько сантиметров за белую линию и в итоге получить бан на гонку. Это не тот спорт, который я люблю.

Надеюсь, [ФИА ] откроется и поймет, что нужно доверять пилотам. Конечно, происходят вещи, которые нужно предотвращать, есть смещение на торможениях и реакция на движение соперника. Это опасно, и нужно с подобным бороться. Но, если не считать деталей, просто дайте гоняться», – отметил Кевин перед Гран-при Сингапура .

В «Ф-1» первый бан за штрафы. Команда грубияна рада – обкатает новичка!

Кевин Магнуссен: «Готов дать жару на ### после дисквалификации»