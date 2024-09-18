Пиастри, Леклер и Колапинто – в тройке лучших пилотов Гран-при Азербайджана по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Азербайджана .

По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.

За этап в Баку наивысшую оценку в 10 баллов получил выигравший гонку Оскар Пиастри («Макларен»).

Второе место в рейтинге с оценкой в 9,0 занял Шарль Леклер («Феррари»), а третьим с оценкой в 8,8 балла стал пилот «Уильямса » Франко Колапинто.

Рейтинг пилотов на Гран-при Азербайджана по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 10

2. Шарль Леклер («Феррари») – 9,0

3. Франко Колапинто («Уильямс») – 8,8

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 8,6

4. Алекс Албон («Уильямс») – 8,6

6. Оливер Бермэн («Хаас») – 8,0

7. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,8

7. Ландо Норрис («Макларен») – 7,8

9. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,0

9. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,0

В общем зачете рейтинга на первое место вышел Оливер Бермэн, который в этом сезоне провел всего две гонки – подменяя сначала Карлоса Сайнса в «Феррари», а затем Кевина Магнуссена в «Хаасе». Среди постоянных участников единоличным лидером по среднему баллу стал Ландо Норрис («Макларен»).

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