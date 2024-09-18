Пиастри, Леклер и Колапинто – в тройке лучших пилотов Гран-при Азербайджана по версии экспертов сайта «Ф-1»
Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Азербайджана.
По итогам каждого гоночного уик-энда пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Итоговой оценкой каждого пилота становится среднее получившееся значение.
За этап в Баку наивысшую оценку в 10 баллов получил выигравший гонку Оскар Пиастри («Макларен»).
Второе место в рейтинге с оценкой в 9,0 занял Шарль Леклер («Феррари»), а третьим с оценкой в 8,8 балла стал пилот «Уильямса» Франко Колапинто.
Рейтинг пилотов на Гран-при Азербайджана по версии экспертов сайта «Ф-1»
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 10
2. Шарль Леклер («Феррари») – 9,0
3. Франко Колапинто («Уильямс») – 8,8
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 8,6
4. Алекс Албон («Уильямс») – 8,6
6. Оливер Бермэн («Хаас») – 8,0
7. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,8
7. Ландо Норрис («Макларен») – 7,8
9. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,0
9. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,0
В общем зачете рейтинга на первое место вышел Оливер Бермэн, который в этом сезоне провел всего две гонки – подменяя сначала Карлоса Сайнса в «Феррари», а затем Кевина Магнуссена в «Хаасе». Среди постоянных участников единоличным лидером по среднему баллу стал Ландо Норрис («Макларен»).
«Макларен» – вновь лидер «Ф-1» спустя 10 лет! Как он вернулся и почему утонул так надолго?
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