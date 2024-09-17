Фернандо Алонсо: «Попадание Бортолето в «Ф-1» – вопрос времени»
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо уверен, что Габриэля Бортолето ждет большое будущее.
Бразилец, лидирующий в «Формуле-2», считается претендентом на место в «Заубере» / «Ауди» с 2025 года. Менеджментом Бортолето занимается компания Алонсо.
«Он невероятный талант, а также очень скромный человек – думаю, это главное, над чем нам нужно поработать. Он не только талантливый, но и трудолюбивый. Считаю, поэтому есть такой прогресс в «Формуле-3» и «Формуле-2». Кроме того, он воспринимает вещи очень серьезно, а это никогда не гарантировано в таком возрасте.
Он выиграл титул в «Формуле-3» как новичок и сражается за чемпионство в «Формуле-2» как новичок, но без тестов, которые были у многих других новичков. Наверное, он единственный новичок в борьбе за титул, так что это потрясающее достижение на данный момент.
Посмотрим, что будет дальше. Но, знаете, попадание в «Ф-1» – вопрос времени», – подчеркнул двукратный чемпион мира.
Бортолето близок к переходу в «Заубер» (Autosport)
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