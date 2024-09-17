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Воулз договаривается с «Ауди» по Колапинто: «Франко заслуживает место в «Ф-1», горжусь им как отец»

«Уильямс» работает над кокпитом в «Ф-1» для Колапинто.

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз сообщил, что желает пристроить Франко Колапинто в «Заубер» / «Ауди» в 2025 году.

Аргентинец заменил Логана Сарджента по ходу сезона-2024, однако в следующем году за «Уильямс» будут выступать Алекс Албон и Карлос Сайнс.

«За две гонки он показал миру, что заслуживает место в «Формуле-1». Я всегда был твердо убежден, что хорошим пилотам надо давать гоняться. Так что посмотрим, получится ли сработать с «Ауди» в таких обстоятельствах. Вот что я подразумеваю на следующий сезон.

Увидим, что выйдет в итоге, ведь наш состав определен. Я считаю, это подходящий состав для «Уильямса» на пути к становлению команды чемпионского уровня.

Но я невероятно горжусь – как отец – тем, чего достиг Франко, и желаю ему добиться успеха. Кроме того, подходящий способ вернуть его в «Уильямс», где он давал бы результат – сделать так, чтобы он выстраивал свою карьеру. Все просто», – заявил Воулз.

Менеджер ответил на вопрос, возможны ли выступления Колапинто за «Ауди» при сохранении связи с «Уильямсом»:

«Не буду вдаваться в подробности контракта, но он всегда будет в нашей семье. Это все, что вам нужно знать. Но это не означает, что он не может гоняться где-то еще».

Колапинто претендует на место в «Заубере» / «Ауди» (Blick)

Льюис Хэмилтон: «Не помню имя парня из «Уильямса», он выступил прекрасно»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
возможные переходы
logoЗаубер
logoУильямс
logoАуди
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoАлександр Албон
Джеймс Воулз
Франко Колапинто
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