Жак Вильнев: «Ферстаппен не такой дерзкий и не сражается так уж жестко, Перес был гораздо быстрее в Баку»

Вильнев отметил, что Ферстаппен находится не в лучшем состоянии.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев высказался в неудачном выступлении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана.

В квалификации и на протяжении почти всей гонки трехкратный обладатель титула уступал Серхио Пересу .

«Макс в последних нескольких гонках кажется подавленным. Он даже не такой дерзкий в гонке и не сражается так уж жестко. Даже по радио мы едва его слышим. Что-то поменялось.

Он знает, что болид не пилотируется так, как ему хочется, а напарник был гораздо быстрее его», – заявил Вильнев.

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