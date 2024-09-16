Оскар Пиастри: «Полностью проигнорировал совет инженера не атаковать Леклера»
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри не выполнил указание своего гоночного инженера Тома Сталларда, когда обгонял соперника из «Феррари» Шарля Леклера на пути к победе на Гран-при Азербайджана.
«На первом отрезке ты повредил шины, атакуя Леклера. Давай сейчас действовать умно», – заявил Сталлард после пит-стопа.
Пиастри поделился историей об обгоне:
«Благодаря нему я выиграл гонку.
Мне немного неловко перед своим гоночным инженером, потому что по сути я пытался сделать это на первом отрезке и полностью уделал свои покрышки. Так что инженер включился по радио и сказал: «Давай не будем повторять» – фактически так. И я полностью проигнорировал его на следуем круге и нырнул по внутренней.
В тот момент мне показалось, что, если остаться позади и ждать, пока шины Шарля деградируют, ничего так и не случится. Я считал, что мы застолбим за собой второе место».
Оскар Пиастри о лидерстве по очкам в последних гонках: «Избирательная статистика мало что значит»
Выдающийся Пиастри: смело атаковал Леклера в Баку, защитил лидерство и легко оторвался на финише!
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий