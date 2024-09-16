Оскар Пиастри: «Полностью проигнорировал совет инженера не атаковать Леклера»

Пиастри рассказал, что не послушался инженера на пути к победе.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри не выполнил указание своего гоночного инженера Тома Сталларда, когда обгонял соперника из «Феррари » Шарля Леклера на пути к победе на Гран-при Азербайджана .

«На первом отрезке ты повредил шины, атакуя Леклера. Давай сейчас действовать умно», – заявил Сталлард после пит-стопа.

Пиастри поделился историей об обгоне:

«Благодаря нему я выиграл гонку.

Мне немного неловко перед своим гоночным инженером, потому что по сути я пытался сделать это на первом отрезке и полностью уделал свои покрышки. Так что инженер включился по радио и сказал: «Давай не будем повторять» – фактически так. И я полностью проигнорировал его на следуем круге и нырнул по внутренней.

В тот момент мне показалось, что, если остаться позади и ждать, пока шины Шарля деградируют, ничего так и не случится. Я считал, что мы застолбим за собой второе место».

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