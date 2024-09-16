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  • Оскар Пиастри о лидерстве по очкам в последних гонках: «Избирательная статистика мало что значит»
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Оскар Пиастри о лидерстве по очкам в последних гонках: «Избирательная статистика мало что значит»

Пиастри выступил против подбора подходящей статистики.

Гонщику «Макларена» Оскару Пиастри сообщили после победы на Гран-при Азербайджана, что он является лучшим в «Формуле-1» по очкам за последние семь этапов.

Пиастри все еще отстает на 32 очка от Ландо Норриса, однако за указанный период набрал 135 балла против 104 у напарника, 96 у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и 94 у лидера сезона Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

В связи с такими результатами у австралийца спросили, считает ли он, что набрал ход:

«И да, и нет. Наверное, если взять восемь гонок, кто-то еще набрал больше. Избирательная статистика мало что значит для меня.

Я считаю, что хорошо выступал в европейской части сезона, и сейчас это продолжается, но… Дело не только во мне. У нас есть очень быстрый болид – на многих трассах стабильно быстрый. Даже если мы не являемся везде лучшими по чистой скорости, у нас всегда есть шансы.

Безусловно, [этап в Баку] стал тем, где мы не обязательно были быстрейшими, однако машина позволяла сражаться. Пит-стоп позволил вступить в борьбу, командная работа позволила вступить в борьбу. И это окупилось.

Естественно, все не сводится ко мне, но мне кажется, что я пилотирую хорошо. В этом году для меня все работает лучше и лучше, если говорить о вещах, где я хотел прибавить с прошлого сезона. Если учитывать, что болид позволяет побеждать, такие результаты становятся возможными», – заявил Оскар.

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Выдающийся Пиастри: смело атаковал Леклера в Баку, защитил лидерство и легко оторвался на финише!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoМакларен
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМерседес
Гран-при Азербайджана
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
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