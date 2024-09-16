Андреа Стелла: «Пиастри разделил победу с Норрисом на 50 процентов»
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла сообщил, что Ландо Норрис, в нужный момент сдержавший соперника из «Ред Булл» Серхио Перес, сыграл существенную роль в успехе Оскара Пиастри на Гран-при Азербайджана.
«Перес совершал андеркат, и фактически без помощи Ландо остался бы впереди Оскара. Тогда гонка бы развивалась совсем по-другому.
Так что я считаю, что на 50 процентов Оскар разделил победу с Ландо, и это демонстрирует, что мы гоняемся как одна команда. Перед уик-эндом мы провели обсуждения, в каких ситуациях примем ту или иную сторону. Но мы подходим к каждому уик-энду, стараясь максимизировать результат команды. Если одному из гонщиков нужно помочь, другой это делает», – заявил менеджер.
Кроме того, Стелла поделился мыслями о решающем обгоне Пиастри на пилота «Феррари» Шарля Леклера:
«Он атаковал издалека и все равно попал на апекс. Так что да, я был удивлен. Но Оскар постоянно удивляет нам своими способностями. Я бы сказал, сегодня он также показал свою психологическую силу.
Он пилотировал как гонщик с большим опытом, который уже оказывался под подобным давлением: одним глазом смотрел в зеркала, другим – на точку торможения».
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