Андреа Стелла: «Пиастри разделил победу с Норрисом на 50 процентов»

Стелла рассказал о вкладе Норриса в выигранную гонку Пиастри.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла сообщил, что Ландо Норрис , в нужный момент сдержавший соперника из «Ред Булл » Серхио Перес , сыграл существенную роль в успехе Оскара Пиастри на Гран-при Азербайджана.

«Перес совершал андеркат, и фактически без помощи Ландо остался бы впереди Оскара. Тогда гонка бы развивалась совсем по-другому.

Так что я считаю, что на 50 процентов Оскар разделил победу с Ландо, и это демонстрирует, что мы гоняемся как одна команда. Перед уик-эндом мы провели обсуждения, в каких ситуациях примем ту или иную сторону. Но мы подходим к каждому уик-энду, стараясь максимизировать результат команды. Если одному из гонщиков нужно помочь, другой это делает», – заявил менеджер.

Кроме того, Стелла поделился мыслями о решающем обгоне Пиастри на пилота «Феррари » Шарля Леклера:

«Он атаковал издалека и все равно попал на апекс. Так что да, я был удивлен. Но Оскар постоянно удивляет нам своими способностями. Я бы сказал, сегодня он также показал свою психологическую силу.

Он пилотировал как гонщик с большим опытом, который уже оказывался под подобным давлением: одним глазом смотрел в зеркала, другим – на точку торможения».

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