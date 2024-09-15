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  • Гельмут Марко: «Застряли позади Албона, это испортило гонку Ферстаппену. Положение команды осложняется»
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Гельмут Марко: «Застряли позади Албона, это испортило гонку Ферстаппену. Положение команды осложняется»

Марко подвел итоги Гран-при Азербайджана.

Советник «Ред Булл» отметил, что на этапе в Баку у Макса Ферстаппена не было темпа, чтобы бороться за самые высокие места – при этом лидер чемпионата проигрывал в скорости и своему напарнику Серхио Пересу, хотя обычно все происходит с точностью до наоборот.

«Мы застряли позади Албона, это испортило гонку Макса. Хотя в целом у Макса сегодня не было такого же темпа, как у Чеко, который ехал впереди. Так что нам предстоит изучить ситуацию и определить причину такой разницы в скорости. Но да, положение команды осложняется.

При этом я считаю, что начиная с этапа в Остине пакет обновлений болида, который готовит команда, должен сделать нас конкурентоспособнее. Но нужно дождаться этапа в Остине, чтобы делать выводы. Пока посмотрим, что случится на Гран-при Сингапура. Но сегодня мы хотя бы потеряли всего три очка [Ферстаппен относительно Норриса] – это нормальный результат», – рассказал Марко.

Что случилось на «Ф-1» в Баку: как Леклер на этот раз упустил поул? Откуда на подиуме «Мерс»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Gp Blog
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoСерхио Перес
Гран-при Азербайджана
logoМакс Ферстаппен
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