Гельмут Марко: «Застряли позади Албона, это испортило гонку Ферстаппену. Положение команды осложняется»
Марко подвел итоги Гран-при Азербайджана.
Советник «Ред Булл» отметил, что на этапе в Баку у Макса Ферстаппена не было темпа, чтобы бороться за самые высокие места – при этом лидер чемпионата проигрывал в скорости и своему напарнику Серхио Пересу, хотя обычно все происходит с точностью до наоборот.
«Мы застряли позади Албона, это испортило гонку Макса. Хотя в целом у Макса сегодня не было такого же темпа, как у Чеко, который ехал впереди. Так что нам предстоит изучить ситуацию и определить причину такой разницы в скорости. Но да, положение команды осложняется.
При этом я считаю, что начиная с этапа в Остине пакет обновлений болида, который готовит команда, должен сделать нас конкурентоспособнее. Но нужно дождаться этапа в Остине, чтобы делать выводы. Пока посмотрим, что случится на Гран-при Сингапура. Но сегодня мы хотя бы потеряли всего три очка [Ферстаппен относительно Норриса] – это нормальный результат», – рассказал Марко.
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