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  • Джордж Расселл недоволен шинами «Пирелли»: «Мне кажется, особенности работы покрышек не понимают даже люди, которые их производят»
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Джордж Расселл недоволен шинами «Пирелли»: «Мне кажется, особенности работы покрышек не понимают даже люди, которые их производят»

Расселл остался недоволен нестабильной работой шин «Пирелли» в Баку.

Пилот «Мерседеса» подвел итоги Гран-при Азербайджана, отметив, что командам «Ф-1» стоит обсудить с «Пирелли» сложившуюся ситуацию и нестабильность поведения шин.

«Очень странная гонка. По ходу первой половины заезда мы уступали лидерам в темпе, проигрывая по 1,5 секунды на круге. Однако на дистанции 20 последних кругов я был на секунду быстрее Оскара и Шарля, и на 0,3 секунды быстрее Макса, Чеко и Карлоса.

Та же самая трасса, та же машина, тот же гонщик – разница лишь в том, что маркер на шинах сменился с желтого на белый [с «медиума» на «хард»].

Честно говоря, подобные колебания темпа довольно сильно раздражают. И такое происходит не только в «Мерседесе», с этим сталкиваются все остальные команды и гонщики. В одной сессии ты быстр, в другой нет. Притом что меняется только один параметр.

Мне кажется, что особенности работы шин не понимают даже люди, которые их производят [«Пирелли»]. Думаю, нам всем стоит серьезно обсудить происходящее, потому что в нашей команде, допустим, есть 2000 человек, которые рвут задницы для того, чтобы сделать нашу машину самой быстрой. И на дистанции 20 кругов мы получаем машину, которой вполне хватает скорости для борьбы за победу, а на дистанции следующих 20 кругов все меняется и машина внезапно становится не способной даже просто финишировать в очковой зоне. И единственное, что меняется – это шины», – рассказал Расселл.

Выдающийся Пиастри: смело атаковал Леклера в Баку, защитил лидерство и легко оторвался на финише!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: RaceFans.net
Пирелли
logoФормула-1
logoМерседес
Гран-при Азербайджана
logoДжордж Расселл
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