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  • Карлос Сайнс о столкновении с Пересом: «Держался стандартной гоночной траектории»
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Карлос Сайнс о столкновении с Пересом: «Держался стандартной гоночной траектории»

Сайнс выразил недоумение действиями Переса.

Пилот «Феррари» признал, что не знает, что именно привело к столкновению с Серхио Пересом в конце Гран-при Азербайджана.

По словам Сайнса, он двигался по стандартной для данного участка трассы траектории, чуть-чуть смещаясь в левую сторону. И что он не понимает, почему Перес решил ехать прямо, что в итоге и привело к столкновению.

«Что я скажу стюардам? Что держался своей стандартной гоночной траектории, по которой на этой трассе едут все, начиная с первого же круга.

На выходе из второго поворота вас всегда немного сносит влево, при этом никто не совершает никаких странных или неожиданных маневров.

Шарль Леклер, который ехал впереди меня, двигался по точно такой же траектории, смещаясь влево. Я же просто следовал за ним, держась в слип-стриме. Я не знаю, что случилось. Чеко просто решил не оставлять никому места на трассе», – рассказал Сайнс.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФеррари
logoРед Булл
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoСерхио Перес
Гран-при Азербайджана
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