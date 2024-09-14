Гельмут Марко: «Ферстаппен потерял 0,6 с из-за ошибки. 2-е место в квалификации было возможно»

Марко рассказал, почему Ферстаппен проиграл Пересу в квалификации в Баку.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко поведал об ошибке Макса Ферстаппена , которая привела к поражению от напарника Серхио Переса в квалификации к Гран-при Азербайджана .

Мексиканец завершил сессию четвертым, трехкратный чемпион «Формулы-1» оказался медленнее на 0,2 секунды и занял шестое место.

«Позитивная новость в том, что мы нашли скорость.

Макс допустил редкую ошибку. В 16-м повороте, в результате он потерял шесть десятых. Так что, безусловно, второе место было возможно», – сообщил Марко немецкому Sky Sport.

Гельмут также ответил на вопрос об ожиданиях от гонки:

«Здесь можно обгонять. Длинный отрезок Чеко был очень хорошим, если говорить о деградации шин. Так что есть реальный шанс добиться серьезного прогресса в гонке.

Более того, можно определенно ожидать появления машины безопасности».

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