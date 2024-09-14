Расселла подозревают в игнорировании желтых флагов в квалификации в Баку
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл вызван к стюардам после квалификации к Гран-при Азербайджана.
Расселл предположительно не замедлился под желтыми флагами в первом сегменте.
Джордж показал пятое время по итогам квалификации.
Гран-при Азербайджана-2024. Квалификация. Леклер выиграл поул, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 17-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости