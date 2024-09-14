  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Расселла подозревают в игнорировании желтых флагов в квалификации в Баку

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл вызван к стюардам после квалификации к Гран-при Азербайджана.

Расселл предположительно не замедлился под желтыми флагами в первом сегменте.

Джордж показал пятое время по итогам квалификации.

Гран-при Азербайджана-2024. Квалификация. Леклер выиграл поул, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 17-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
logoФИА
logoФормула-1
logoМерседес
регламент
Гран-при Азербайджана
logoДжордж Расселл
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гельмут Марко: «Ферстаппен потерял 0,6 с из-за ошибки. 2-е место в квалификации было возможно»
3 минуты назад
Нико Хюлькенберг о проигрыше Бермэну в квалификации: «Ты всегда хочешь быть быстрее напарника, но я бы не преувеличивал»
16 минут назад
Зак Браун: «Мегавыступление Пиастри, Норрису крайне не повезло с желтым флагом 🤦‍♂️»
136 минут назад
Оливер Бермэн: «Я должен был оказаться в третьем сегменте. Болид был способен на большее»
145 минут назад
Оскар Пиастри: «Не особо удивлен квалификационной скорости «Макларена»
156 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото