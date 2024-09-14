Расселла подозревают в игнорировании желтых флагов в квалификации в Баку

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл вызван к стюардам после квалификации к Гран-при Азербайджана.

Расселл предположительно не замедлился под желтыми флагами в первом сегменте.

Джордж показал пятое время по итогам квалификации.

Гран-при Азербайджана-2024. Квалификация. Леклер выиграл поул, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 17-й