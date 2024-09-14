Бермэн врезался в барьеры, 3-ю практику в Баку прервали красными флагами

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн доехал до ограждений в заключительной, третьей тренировке перед Гран-при Азербайджана .

Британец попал в аварию в первом повороте, сломал переднее крыло и подвеску.

«Я такой идиот», – произнес Олли по радио.

Сессию прервали красными флагами.

Колапинто попал в аварию, 1-ю практику в Баку вновь прервали красными флагами

Леклер врезался в стену и вызвал красные флаги в 1-й практике в Баку