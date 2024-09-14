Бермэн врезался в барьеры, 3-ю практику в Баку прервали красными флагами
Пилот «Хааса» Оливер Бермэн доехал до ограждений в заключительной, третьей тренировке перед Гран-при Азербайджана.
Британец попал в аварию в первом повороте, сломал переднее крыло и подвеску.
«Я такой идиот», – произнес Олли по радио.
Сессию прервали красными флагами.
Колапинто попал в аварию, 1-ю практику в Баку вновь прервали красными флагами
Леклер врезался в стену и вызвал красные флаги в 1-й практике в Баку
Опубликовал: Михаил Ширяев
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