Колапинто попал в аварию, 1-ю практику в Баку вновь прервали красными флагами
Гонщик «Уильямса» Франко Колапинто врезался в барьеры в конце первой тренировки перед Гран-при Азербайджана.
Колапинто потерял машину в четвертом повороте и дошел до серьезного контакта со стеной.
Сессию во второй раз за несколько минут прервали красными флагами – ранее в аварию попал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
Леклер врезался в стену и вызвал красные флаги в 1-й практике в Баку
Опубликовал: Михаил Ширяев
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости