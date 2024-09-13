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Колапинто попал в аварию, 1-ю практику в Баку вновь прервали красными флагами

Гонщик «Уильямса» Франко Колапинто врезался в барьеры в конце первой тренировки перед Гран-при Азербайджана.

Колапинто потерял машину в четвертом повороте и дошел до серьезного контакта со стеной.

Сессию во второй раз за несколько минут прервали красными флагами – ранее в аварию попал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Леклер врезался в стену и вызвал красные флаги в 1-й практике в Баку

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФеррари
logoУильямс
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoШарль Леклер
Франко Колапинто
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