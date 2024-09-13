Колапинто попал в аварию, 1-ю практику в Баку вновь прервали красными флагами

Гонщик «Уильямса » Франко Колапинто врезался в барьеры в конце первой тренировки перед Гран-при Азербайджана .

Колапинто потерял машину в четвертом повороте и дошел до серьезного контакта со стеной.

Сессию во второй раз за несколько минут прервали красными флагами – ранее в аварию попал пилот «Феррари » Шарль Леклер .

Леклер врезался в стену и вызвал красные флаги в 1-й практике в Баку