Джордж Расселл: «Сначала возникла проблема с двигателем, а потом неполадка сенсора»

Расселл рассказал о проблемах в первый день уик-энда в Баку.

Пилот «Мерседеса » подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Азербайджана , отметив, что ему было трудно добиться оптимальной работы болида.

«У нас возникла проблема после первой практики, что вызвало задержку, а потом еще одна проблема возникла ближе к концу второй практики. Не самая приятная пятница, это уж точно. Но Льюис был быстр, так что мы знаем, что наша машина способна демонстрировать хороший темп. При этом «Феррари» вновь смотрится очень хорошо – как кажется, они всегда быстры на трассе в Баку.

В первом случае возникла проблема с двигателем. Во втором случае причиной, в конечном счете, стали неполадки в работе сенсора. Мы поехали в боксы, потому что думали, что на машине возникла утечка воды в системе. Но на самом деле никакой утечки не было.

В целом ощущения нормальные, хотя точно ничего потрясающего. Я сильно уступал Льюису в скорости, я не чувствовал уверенности при управлении болидом и не мог заставить шины работать оптимальным образом. Так что завтра мне нужно постараться прибавить и сократить отставание», – рассказал Расселл .

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