  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джордж Расселл: «Сначала возникла проблема с двигателем, а потом неполадка сенсора»
0

Джордж Расселл: «Сначала возникла проблема с двигателем, а потом неполадка сенсора»

Расселл рассказал о проблемах в первый день уик-энда в Баку.

Пилот «Мерседеса» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Азербайджана, отметив, что ему было трудно добиться оптимальной работы болида.

«У нас возникла проблема после первой практики, что вызвало задержку, а потом еще одна проблема возникла ближе к концу второй практики. Не самая приятная пятница, это уж точно. Но Льюис был быстр, так что мы знаем, что наша машина способна демонстрировать хороший темп. При этом «Феррари» вновь смотрится очень хорошо – как кажется, они всегда быстры на трассе в Баку.

В первом случае возникла проблема с двигателем. Во втором случае причиной, в конечном счете, стали неполадки в работе сенсора. Мы поехали в боксы, потому что думали, что на машине возникла утечка воды в системе. Но на самом деле никакой утечки не было.

В целом ощущения нормальные, хотя точно ничего потрясающего. Я сильно уступал Льюису в скорости, я не чувствовал уверенности при управлении болидом и не мог заставить шины работать оптимальным образом. Так что завтра мне нужно постараться прибавить и сократить отставание», – рассказал Расселл.

Ферстаппен весь год пинает «Ред Булл» – а что конкретно его бесит в машине и команде?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoФормула-1
logoМерседес
Гран-при Азербайджана
logoДжордж Расселл
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Карлос Сайнс: «Поначалу были на 4-5 секунд медленнее в сравнении с прошлым годом»
18 минут назад
Шарль Леклер: «Сегодня у «Феррари» был хороший темп. К сожалению, проехали не так много кругов»
сегодня, 16:49
Оскар Пиастри: «Любая машина четырех топ-команд выглядит хорошо в Баку»
1сегодня, 16:35
Льюис Хэмилтон о расстановке сил: «Картина прояснится только в квалификации»
3сегодня, 16:08
Серхио Перес: «Многообещающие практики, «Ред Булл» способен побороться в квалификации»
2сегодня, 15:56
Сайнс получил предупреждение за блокировку Переса
1сегодня, 15:42
Макс Ферстаппен: «Ред Булл» кажется более конкурентоспособным в Баку»
4сегодня, 15:30
Кристиан Хорнер: «За восемь Гран-при до конца сезона «Ред Булл» ни в чем не может быть уверен»
2сегодня, 15:19
Ландо Норрис: «Макларен» в 0,3-0,4 с от «Мерседеса», «Феррари» и «Ред Булл»
14сегодня, 15:07
Гран-при Азербайджана-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Перес – 2-й, Хэмилтон – 3-й
11сегодня, 14:01
Ко всем новостям
Последние новости
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30
Прошел четвертый этап Yuka Drive Fest в Самаре
23 августа, 12:34Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
19 августа, 06:50
Артем Шабанов одержал победу в Гран-При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway
12 августа, 15:20Фото