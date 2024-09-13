Сайнс получил предупреждение за блокировку Переса

Сайнс не получил штраф за блокировку Переса в практике в Баку

Инцидент произошел по ходу второй сессии свободных заездов перед Гран-при Азербайджана . Сайнс замедлился в 13-м повороте, из-за чего Перес чуть не врезался в соперника.

Стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, признали вину пилота «Феррари », но решили ограничиться официальным предупреждением.

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