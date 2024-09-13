Руководитель «Хааса»: «Не рассматривали замену Магнуссена на Бермэна до конца сезона»

В «Хаасе» не планировали менять Магнуссена на Бермэна в этом сезоне.

По словам Аяо Комацу, в команде в целом довольны выступлениями Кевина Магнуссена и не планируют досрочно с ним расставаться.

Магнуссен пропускает Гран-при Азербайджана из-за дисквалификации. Заменяет его в составе «Хааса » Оливер Бермэн , который в следующем году будет выступать за американскую команду на постоянной основе. В то время как Магнуссен команду по окончании сезона точно покинет.

«В Монце вы видели, что Кевин умеет гоняться, бороться. В этом его сила. Он гонщик. Да, порой он может действовать слишком агрессивно, как на этапе в Майами, например, но также он способен на такие выступления, как в Монце.

В свой день Кевин способен на многое. И да, гонку в Монце он провел очень сильно. И инцидент с Гасли, как мне кажется, был незначительным.

Так что когда мы сказали Кевину, что ему нужно создать 10-секундный отрыв от Албона, притом что в квалификации мы с «Уильямсом» были практически равны по скорости, сам я, если честно, никогда не верил, что ему удастся создать этот отрыв. Оторваться на три, в лучшем случае четыре секунды – да, но не более.

В итоге же он сумел создать 9-секундный отрыв, атакуя на пределе, и при этом не допуская ошибок. Так что нет, замену Магнуссена на Бермэна до конца сезона мы не рассматривали», – рассказал Комацу.

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