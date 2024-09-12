Серхио Перес: «Уверенно чувствую себя на трассе в Баку, но понимаю, что предыдущие выступления ничего не значат»

Перес оценил свои перспективы на Гран-при Азербайджана .

Пилот «Ред Булл» отметил, что надеется добиться прогресса в работе с болидом и постарается как можно лучше провести предстоящий гоночный уик-энд.

«Думаю, этот уик-энд должен пройти намного лучше. Я почувствовал положительные изменения [в работе болида] еще на симуляторе, так что сюда мы приехали в лучшем настроении в сравнении с тем, что было в предыдущие уик-энды.

Я уверенно чувствую себя на этой трассе, но в то же время понимаю, что предыдущие достижения и выступления ничего не значат. Это совершенно новый вызов и я надеюсь, что мы сможем найти хороший баланс болида под эту трассу, поскольку здесь ты должен уверенно чувствовать себя за рулем болида», – рассказал Перес.

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