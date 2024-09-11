Все десять команд «Ф-1» уложились в требования к ограничению бюджетов в 2023 году
ФИА опубликовала отчет о соблюдении финансового регламента командами «Ф-1».
На сезон-2023 ограничение бюджета для каждой команды было установлено на отметке в $135 млн. При этом бюджет изначально рассчитывался на сезон с 21 Гран-при. Учитывая, что в итоге команды провели на две гонки больше, командам было разрешено потратить еще по $1,8 млн на каждый дополнительный Гран-при.
Команды «Ф-1» заканчивают сезон без финансовых нарушений уже второй год подряд – ранее, в 2021 году, в перерасходе средств уличили команду «Ред Булл». В итоге в «Ред Булл» признали вину, согласившись на штраф и некоторое сокращение времени работы в аэродинамической трубе.
При этом при проверке работы производителей двигателей в ФИА выявили процедурные нарушения у «Альпин» и «Хонды» – однако о превышении допустимого бюджета речи не идет.
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