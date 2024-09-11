Оливер Бермэн об участии в Гран-при Азербайджана: «Я очень рад, ведь меня ждет первый полноценный гоночный уик-энд за рулем болида «Ф-1»
Бермэн поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Азербайджана.
На этапе в Баку пилот молодежной программы «Феррари» выступит за «Хаас» вместо дисквалифицированного Кевина Магнуссена.
Для будущего пилота «Хааса» это будет первый цельный гоночный уик-энд в «Ф-1» в карьере – в прошлый раз Бермэну пришлось заменять Карлоса Сайнса в «Феррари», начиная выступления в Саудовской Аравии лишь с третьей практики.
«С нетерпением жду возможности вернуться за руль болида, как и возможности провести первый для себя полноценный гоночный уик-энд в «Формуле-1». Я уже участвовал в пятничной практике с «Хаасом», но возможность провести полноценный уик-энд, постепенно прибавляя с каждой новой сессией – это здорово.
В прошлом году я весьма успешно выступил в Баку, вообще это одна из моих любимых трасс, так что я рад возможности там выступить.
Важно будет постепенно привыкать и наращивать темп по ходу уик-энда, при этом действуя максимально выверено и аккуратно. Я рад, что на моем счету уже есть довольно много пройденных за рулем этой машины кругов, ведь меня ждет первый по-настоящему полноценный гоночный уик-энд «Ф-1», – рассказал Бермэн.
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