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Гюнтер Штайнер: «Не зацикливаюсь на уходе с поста руководителя. Я понял, что у меня много друзей в «Ф-1»

Штайнер рассказал о жизни без должности в «Ф-1»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер, освещающий гонки на телевидении, ответил на вопрос, скучает ли он по должности в «Формуле-1».

«Нет, не особо. Есть какие-то моменты, когда тебе может такого не хватать, скажем, на старте гонки, но это проходит. Я не зацикливаюсь, ведь я по-прежнему рядом. Я общаюсь с теми же людьми, находясь в другом положении.

На старте квалификации не хватает немного адреналина, но затем ты начинаешь анализировать происходящее и забываешь об этом. Так что я не говорю себе: «О, я не поехал на гонку». Нет, я в порядке.

[После начала работы на ТВ] я понял, что у меня довольно много друзей в «Формуле-1» – это звучит странно. Я не ожидал, что когда-либо это скажу, ведь все, похоже, рады со мной поговорить, пообщаться и ценят мои слова. Так что я по-прежнему получаю удовольствие и, думаю, в нынешнем году проведу где-то половину этапов, а это, в конце концов, очень здорово», – признался Штайнер.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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logoХаас
logoГюнтер Штайнер
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