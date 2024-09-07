Нико Росберг: «Место Расселла вовсе не в безопасности – «Мерседес» вновь попробует заполучить Ферстаппена»

Положение Расселла в «Мерседесе» под угрозой, полагает Росберг

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг считает вероятным вариант, при котором пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заменит Джорджа Расселла в «Мерседесе» в 2026 году и станет напарником Андреа Кими Антонелли .

«Джордж Расселл вовсе не в безопасности, ведь Тото [Вольфф ] все еще хочет заполучить Макса, и он вновь попробует в 2026-м – слова «сдаться» нет в словаре Тото.

Если Макс будет доступен – а я действительно считаю, что это возможно – будет перестрелка между Джорджем и Кими в предстоящем сезоне.

На Джордже большое давление, поскольку ему есть что терять. Он должен будет оказаться впереди, потому что Кими 18 лет, он абсолютный новичок, и давление включено на полную. Это непростая ситуация для Джорджа», – убежден эксперт Sky Sports.

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