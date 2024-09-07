  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Нико Росберг: «Место Расселла вовсе не в безопасности – «Мерседес» вновь попробует заполучить Ферстаппена»
0

Нико Росберг: «Место Расселла вовсе не в безопасности – «Мерседес» вновь попробует заполучить Ферстаппена»

Положение Расселла в «Мерседесе» под угрозой, полагает Росберг

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг считает вероятным вариант, при котором пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заменит Джорджа Расселла в «Мерседесе» в 2026 году и станет напарником Андреа Кими Антонелли.

«Джордж Расселл вовсе не в безопасности, ведь Тото [Вольфф] все еще хочет заполучить Макса, и он вновь попробует в 2026-м – слова «сдаться» нет в словаре Тото.

Если Макс будет доступен – а я действительно считаю, что это возможно – будет перестрелка между Джорджем и Кими в предстоящем сезоне.

На Джордже большое давление, поскольку ему есть что терять. Он должен будет оказаться впереди, потому что Кими 18 лет, он абсолютный новичок, и давление включено на полную. Это непростая ситуация для Джорджа», – убежден эксперт Sky Sports.

«Мерседес» подтвердил мегасменщика Хэмилтона! 18 лет и разбитый болид на домашнем ГП

Гюнтер Штайнер о Ферстаппене в «Мерседесе»: «Шансы серьезные, Макс не очень доволен положением дел в «Ред Булл»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
возможные переходы
logoРед Булл
logoНико Росберг
logoФормула-1
logoМерседес
logoТото Вольфф
logoМакс Ферстаппен
logoДжордж Расселл
logoАндреа Кими Антонелли
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гюнтер Штайнер: «Гонка за «Хаас» – серьезная проверка для Бермэна после «Феррари»
55 минут назад
«Ред Булл» готовит крупный пакет обновлений к Гран-при США в надежде решить проблемы с болидом (Formu1a.uno)
38вчера, 17:02
«Феррари» пыталась переманить гоночного инженера Ферстаппена – Джанпьеро Ламбьязе (CdS)
10вчера, 15:47
Эндрю Шовлин о второй пятничной практике для Антонелли: «Подберем подходящую трассу»
1вчера, 14:58
Кими Райкконен об Антонелли: «Уверен, в «Мерседесе» знают, как его подготовить»
2вчера, 13:03
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30
Прошел четвертый этап Yuka Drive Fest в Самаре
23 августа, 12:34Фото