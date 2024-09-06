Эдди Джордан о провале «Ред Булл»: «Мы все ругали Переса, но может быть, все дело было в машине»
Эдди Джордан призвал «Ред Булл» пришлось все усилия для исправления ситуации.
Бывший владелец команды «Формулы-1» высказался о текущем положении «Ред Булл». Австрийская команда не побеждает уже шесть гонок подряд и всерьез рискует проиграть борьбу в Кубке конструкторов.
«Допустим, вы босс команды. Что вы в такой ситуации сделаете в первую очередь? Вы скажете – хватит этого дерьма, нужно посмотреть на факты. Вы созовете всех инженеров и поговорите с ними по душам, обсудив текущее положение команды.
Какими были настройки болида в начале сезона? Какими были настройки, когда вы спокойно выигрывали гонки с преимуществом в 15 секунд? И что изменилось? Покажите мне, как работают обновления, поскольку совершенно ясно, что эти обновления не сработали. И не нужно себя обманывать. Не нужно пытаться верить данных из аэродинамической трубы, которые оказываются некорректными.
А еще вам нужно следить за тем, что машина не изменится, пока вы не сможете на сто процентов гарантировать то, что подготовленные обновления сделают ваш болид быстрее.
Мне жаль, что сейчас у меня сложились именно такие впечатления. Это просто катастрофа. Перед Кристианом Хорнером стоит очень непростая задача, потому что ему нужно начать что-то менять.
Мы все ругали Переса, но может быть, все дело было в скорости машины? Потому что то, что делает Макс Ферстаппен, способен делать только он. Потому что Макс, вне всяких сомнений, в данный момент является лучшим гонщиком в «Формуле-1». И я даже не представляю, каково ему сейчас финишировать на 4-5-6 позициях. Должно быть, это его просто убивает», – рассказал Джордан.
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