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Тед Кравиц: «Все ожидают, что «РБ» объявит о замене Риккардо на Лоусона на 2025-й перед Баку»

Об уходе Риккардо из «РБ» могут объявить в ближайшие дни, считает Кравиц

Журналист Sky Sports Тед Кравиц предположил, что на фоне неудачных выступлений Даниэля Риккардо «РБ» сообщит о замене австралийца на резервного пилота «Ред Булл» Лиама Лоусона на сезон-2025.

«Услышим ли объявление в «РБ» до Гран-при Азербайджана, который пройдет в течение ближайшей пары недель? Мы все этого ожидаем.

Даниэль Риккардо фактически телеграфировал об этом в четверг. И будет ли это объявление заключаться в том, что Лиам Лоусон станет напарником Юки Цуноды в «РБ» в следующем году? Этого все ожидают», – заявил Кравиц.

Перед Гран-при Италии Риккардо рассказал, что ему необходимо давать результат, однако так и не заработал очки в Монце. В общей сложности на счету гонщика 12 баллов против 22 у Цуноды.

Даниэль Риккардо извинился перед Хюлькенбергом: «Было интересно, хочет ли он ударить меня по лицу, действовал ли я как мудак»

Даниэль Риккардо: «Если буду выступать на хорошем уровне – у руководства не будет причин что-то менять»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
возможные переходы
Гран-при Италии
logoРед Булл
logoФормула-1
logoДаниэль Риккардо
Гран-при Азербайджана
Тед Кравиц
logoЛиам Лоусон
logoЮки Цунода
logoРБ
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