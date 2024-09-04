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  • Даниэль Риккардо: «Если буду выступать на хорошем уровне – у руководства не будет причин что-то менять»
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Даниэль Риккардо: «Если буду выступать на хорошем уровне – у руководства не будет причин что-то менять»

Риккардо надеется сохранить место в «Формуле-1».

Пилот «РБ» уверен, что если будет выступать на хорошем уровне, то останется в команде и в следующем сезоне.

Считается, что резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон получит место в «Ф-1» в следующем сезоне. И заменит он либо Риккардо, либо Серхио Переса.

«Я скажу – да. Я достаточно давно выступаю в «Ф-1», так что сложно сказать, что случится дальше. Но я продолжу стараться выступать как можно лучше ради себя. Ведь если я буду выступать на хорошем уровне – у руководства не будет причин что-то менять. Если я буду давать результат – у меня все будет хорошо.

Не так важно, что говорят другие. Важно, что я делаю руками и ногами, находясь в кокпите болида. И я не чувствую какого-то необоснованного давления.

И я знаю, что от меня требуется. Возможно, мне и не нужны жесткие разговоры. Я довольно давно знаком с Гельмутом Марко и прекрасно знаю, что от меня требуется. Оказывал ли он на меня какое-то необоснованное или неразумное давление? Нет. Я ничего такого не ощущаю – и прекрасно знаю, что от меня требуется», – рассказал Риккардо.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoСерхио Перес
logoДаниэль Риккардо
logoРБ
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