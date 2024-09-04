Даниэль Риккардо: «Если буду выступать на хорошем уровне – у руководства не будет причин что-то менять»
Риккардо надеется сохранить место в «Формуле-1».
Пилот «РБ» уверен, что если будет выступать на хорошем уровне, то останется в команде и в следующем сезоне.
Считается, что резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон получит место в «Ф-1» в следующем сезоне. И заменит он либо Риккардо, либо Серхио Переса.
«Я скажу – да. Я достаточно давно выступаю в «Ф-1», так что сложно сказать, что случится дальше. Но я продолжу стараться выступать как можно лучше ради себя. Ведь если я буду выступать на хорошем уровне – у руководства не будет причин что-то менять. Если я буду давать результат – у меня все будет хорошо.
Не так важно, что говорят другие. Важно, что я делаю руками и ногами, находясь в кокпите болида. И я не чувствую какого-то необоснованного давления.
И я знаю, что от меня требуется. Возможно, мне и не нужны жесткие разговоры. Я довольно давно знаком с Гельмутом Марко и прекрасно знаю, что от меня требуется. Оказывал ли он на меня какое-то необоснованное или неразумное давление? Нет. Я ничего такого не ощущаю – и прекрасно знаю, что от меня требуется», – рассказал Риккардо.
Что случилось на Гран-при Италии: как Леклер вырвал победу? Куда делся Норрис?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий