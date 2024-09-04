«Формула-1» объявила о начале сотрудничества с Santander

Банк Santander стал партнером «Формулы-1».

Ранее испанский банк и «Феррари» объявили о том, что прекратят сотрудничество по окончании сезона-2024.

Банк Santander работает в «Ф-1» с 2006 года – и за это время был спонсором «Макларена », «Феррари», а также Гран-при Великобритании .

«Феррари» подписала многолетний контракт с UniCredit после объявления о завершении сотрудничества с Santander