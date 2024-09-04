«Формула-1» объявила о начале сотрудничества с Santander
Банк Santander стал партнером «Формулы-1».
Ранее испанский банк и «Феррари» объявили о том, что прекратят сотрудничество по окончании сезона-2024.
Банк Santander работает в «Ф-1» с 2006 года – и за это время был спонсором «Макларена», «Феррари», а также Гран-при Великобритании.
«Феррари» подписала многолетний контракт с UniCredit после объявления о завершении сотрудничества с Santander
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
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