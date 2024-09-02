«Феррари» подписала многолетний контракт с UniCredit после объявления о завершении сотрудничества с Santander
«Феррари» сообщила о новом спонсоре.
UniCredit – международная банковская группа со штаб-квартирой в Милане – станет партнером Скудерии с начала 2025 года. «Феррари» в кратком сообщении не поделилась деталями сделки, отметив лишь, что подписан многолетний контракт.
Ранее было объявлено о завершении сотрудничества с испанским банком Santander в конце 2024-го.
Одновременно с Santander команду покинет испанский гонщик Карлос Сайнс. Motorsport Week передает слухи, что компания может вслед за Сайнсом заключить соглашение с «Уильямсом».
«Феррари» и Santander прекратят сотрудничество в конце года. Банк спонсировал Скудерию в 2010-2017 и с 2022 года
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
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