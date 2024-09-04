Лоусон провел за «Ред Булл» шинные тесты в Монце
«Ред Булл», «Мерседес» и «Феррари» проводят шинные тесты с «Пирелли».
Во вторник резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон провел за команду тестовый день на трассе в Монце. За день Лоусон проехал 104 круга, управляя болидом RB20.
Считается, что Лоусон должен получить место в «РБ» в следующем сезоне и стать напарником Юки Цуноды.
В рамках тестовой программы «Пирелли» по разработке шин к сезону-2025 тесты провели и в «Мерседесе». В Монце Джордж Расселл за день проехал 127 кругов.
На среду у «Пирелли» запланирована еще одна тестовая сессия – на трассе во Фьорано за рулем болида «Феррари» работает Оливер Бермэн, который в следующем сезоне будет выступать в «Ф-1» в составе «Хааса».
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