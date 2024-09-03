Гельмут Марко: «Проблемы «Ред Булл» не связаны с уходом Ньюи. Эдриан уже весной не был вовлечен в детали развития болида»

Уход Ньюи не стал причиной текущих неудач «Ред Булл», заверил Марко

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал сложности, которые чемпионы мира испытывали на Гран-при Италии , а также высказался об их предполагаемой связи с уходом конструктора Эдриана Ньюи.

«На Гран-при в Монце мы поняли, что есть огромная, фундаментальная проблема с болидом RB20. Позитивный момент заключается в том, что все в дружеской атмосфере и выкладываясь на полную работают над решением. После Гран-при Италии будут шинные тесты в Монце, которые, возможно, помогут вернуться на верный путь.

Мы превратили машину, которая доминировала в первых гонках, в болид, который ведет себя более или менее непредсказуемо, а пилотировать его очень тяжело. Надо от этого избавиться.

Макс Ферстаппен был вторым во втором сегменте квалификации в Монце, сразу за Хэмилтоном , а в третьем сегменте у него не было сцепления ни на одном комплекте шин. Мы объясняем такие колебания в скорости в течение нескольких минут чрезвычайной чувствительностью машины к малейшим изменениям, будь то температура воздуха, разница в составах покрышек или количестве топлива в баке. Хороший баланс снова исчез.

Также мы считаем, что свою роль играет корреляция между данными в аэротрубе и на гоночной трассе.

Конечно, среди фанатов есть мнение, что наши трудности как-то связаны с уходом Эдриана Ньюи . Но это не так. Ньюи уже весной не был вовлечен в детали развития болида.

Хотя, конечно, нельзя отрицать, что Ньюи есть Ньюи, его всегда отличал невероятный опыт. Но наша проблема в другом. Пример «Мерседеса» и в меньшей степени «Феррари» показывает, какие сложности испытывают команды с этими машинами.

Однако я остаюсь оптимистом: у нас очень универсальная техническая команда, и я убежден, что мы способны решить эту проблему.

Так что вот ключевой вопрос: как нам вернуть хороший баланс, который был на начальной стадии сезона? Макс Ферстаппен сказал в Монце, что ему не нужны лишние 20 пунктов прижимной силы, если они делают машину неуправляемой. Поэтому необходимо произвести перестройку и найти точку, где болид сохраняет баланс. Если получится, автомобиль вновь станет предсказуемым, гонщики обретут уверенность, а мы вернемся к своей лучшей форме», – поделился мнением Марко.

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