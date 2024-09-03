Гельмут Марко не списывает Кубок конструкторов: «Побед Ферстаппена и финишей Переса третьим-пятым хватит «Ред Булл»

У «Ред Булл» остаются шансы на Кубок конструкторов, убежден Марко

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что его команда, которую считают аутсайдером в борьбе с «Маклареном » за Кубок конструкторов, все еще способна зацепиться за титул.

По мнению специалиста, Макс Ферстаппен , на Гран-при Италии продливший серию поражений до шести этапов, может вновь начать побеждать.

«У «Мерседеса » была лучшая машина в гоночных условиях в Франкоршаме, у «Макларена» – в Зандворте, а Леклер за рулем «Феррари» праздновал победу в Монце. Без таких колебаний у нас точно не осталось бы преимущества, которое есть сегодня.

Но, разумеется, мы не можем постоянно полагаться на то, что команды будут сменять друг друга в лидерах. Наша цель – возглавлять чемпионат своими силами.

Отрыв в Кубке конструкторов сократился до восьми очков. Пока мы не должны списывать командное чемпионство. Ведь если Макс снова начнет побеждать, финишей Чеко [Переса] на местах с третьего по пятое хватит для защиты титула», – посчитал Марко.

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«Феррари» в 39 очках от «Ред Булл». Разрыв снизился на 25 баллов за один Гран-при