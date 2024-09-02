Руководитель «Хааса» о дисквалификации Магнуссена: «Кев действовал слишком агрессивно, возможно»

В «Хаасе» прокомментировали бан Магнуссена на уик-энд

Руководитель «Хааса » Аяо Комацу поделился мнением о штрафах Кевина Магнуссена .

На Гран-при Италии датчанин набрал 12-й штрафной балл, из-за чего пропустит этап в Азербайджане.

«Кев сражается жестко, сражается агрессивно, и в каких-то случаях, когда были штрафы, он, возможно, действовал слишком агрессивно.

В этот раз он пытался жестко бороться, а затем заблокировал колесо и выдавил Гасли за пределы трассы. Так что он получил штраф, и я это принимаю», – сказал Комацу в эфире Viaplay.

Магнуссен дисквалифицирован на Гран-при Азербайджана. Кевин первым в истории «Ф-1» набрал 12 штрафных баллов

Кевин Магнуссен о дисквалификации: «Вообще не понимаю штраф в Монце. Где логика?»