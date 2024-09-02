Руководитель «Хааса» о дисквалификации Магнуссена: «Кев действовал слишком агрессивно, возможно»
В «Хаасе» прокомментировали бан Магнуссена на уик-энд
Руководитель «Хааса» Аяо Комацу поделился мнением о штрафах Кевина Магнуссена.
На Гран-при Италии датчанин набрал 12-й штрафной балл, из-за чего пропустит этап в Азербайджане.
«Кев сражается жестко, сражается агрессивно, и в каких-то случаях, когда были штрафы, он, возможно, действовал слишком агрессивно.
В этот раз он пытался жестко бороться, а затем заблокировал колесо и выдавил Гасли за пределы трассы. Так что он получил штраф, и я это принимаю», – сказал Комацу в эфире Viaplay.
Магнуссен дисквалифицирован на Гран-при Азербайджана. Кевин первым в истории «Ф-1» набрал 12 штрафных баллов
Кевин Магнуссен о дисквалификации: «Вообще не понимаю штраф в Монце. Где логика?»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
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