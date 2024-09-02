  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Леклер – лучший пилот Гран-при Италии по версии The Race, Ферстаппен – 4-й, Норрис – 6-й, Колапинто – 7-й
5

Леклер – лучший пилот Гран-при Италии по версии The Race, Ферстаппен – 4-й, Норрис – 6-й, Колапинто – 7-й

Леклера признали лучшим в Монце фанаты и журналисты

Издание The Race поделилось традиционным рейтингом гонщиков «Формулы-1» после Гран-при Италии. Эксперт Эдд Стро располагает спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Первую строчку занял победитель гонки и герой дня по версии болельщиков Шарль Леклер. Помимо пилота «Феррари» в топ-3 попали гонщик «Уильямса» Алекс Албон и Оскар Пиастри из «Макларена».

Еще один представитель «Макларена» Ландо Норрис стал лишь шестым, британца опередил главный соперник в борьбе за титул и лидер сезона Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Успешным портал посчитал дебют Франко Колапинто в составе «Уильямса» – аргентинец оказался выше пилотов топ-команд Карлоса Сайнса («Феррари») и Серхио Переса («Ред Булл»). Одним из худших стал Джордж Расселл из «Мерседеса», занявший 17-ю позицию в списке.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» на Гран-при Италии (The Race)

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Алекс Албон («Уильямс»)

3. Оскар Пиастри («Макларен»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Франко Колапинто («Уильямс»)

8. Карлос Сайнс («Феррари»)

9. Серхио Перес («Ред Булл»)

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

11. Пьер Гасли («Альпин»)

12. Эстебан Окон («Альпин»)

13. Валттери Боттас («Заубер»)

14. Юки Цунода («РБ»)

15. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

17. Джордж Расселл («Мерседес»)

18. Кевин Магнуссен («Хаас»)

19. Даниэль Риккардо («РБ»)

20. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

Шарль Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии

Что случилось на Гран-при Италии: как Леклер вырвал победу? Куда делся Норрис?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
Гран-при Италии
logoФеррари
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoЗаубер
logoРед Булл
logoУильямс
logoНико Хюлькенберг
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoАстон Мартин
logoДаниэль Риккардо
logoКевин Магнуссен
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoХаас
logoМакс Ферстаппен
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoЛанс Стролл
logoДжордж Расселл
logoАлександр Албон
logoЛандо Норрис
logoЮки Цунода
logoОскар Пиастри
logoАльпин
logoРБ
Франко Колапинто
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Льюис Хэмилтон: «Возможно, сумел бы проехать гонку с одним пит-стопом, но на финише оказался бы на той же самой позиции»
2сегодня, 11:56
Фредерик Вассер о тактике с одним пит-стопом: «После 10 кругов на «харде» стало ясно, что «Феррари» может доехать до финиша»
2сегодня, 11:35
«Формула-3» представила болид нового поколения
2сегодня, 10:46Фото
Тото Вольфф: «Одна из худших гонок «Ред Булл» за многие годы, но кто я такой, чтобы это говорить?»
6сегодня, 10:25
«Феррари» в 39 очках от «Ред Булл». Разрыв снизился на 25 баллов за один Гран-при
4сегодня, 09:48
«Феррари» подписала многолетний контракт с UniCredit после объявления о завершении сотрудничества с Santander
1сегодня, 09:22
Нико Росберг: «Не пора ли «Макларену» внедрить правила борьбы между Норрисом и Пиастри?»
30сегодня, 09:02
Леклер выиграл в Италии, авария и контракт Антонелли с «Мерседесом», бан Магнуссена на Гран-при, победы Маркеса и Шварцмана и другие гоночные новости за неделю
сегодня, 08:30
Андреа Стелла: «Макларен» должен создать Норрису наилучшие условия для борьбы за титул с Ферстаппеном»
20сегодня, 08:06
Норрису осталось 62 очка до Ферстаппена. Разрыв сократился на 22 балла за 4 Гран-при
51сегодня, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30
Прошел четвертый этап Yuka Drive Fest в Самаре
23 августа, 12:34Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
19 августа, 06:50
Артем Шабанов одержал победу в Гран-При Российской Дрифт Серии на Moscow Raceway
12 августа, 15:20Фото
Заключительный этап IDDC пройдет 31 августа и 1 сентября на автодроме «Игора Драйв»
6 августа, 10:55Фото
Пятый этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на трассе Moscow Raceway 10 и 11 августа
5 августа, 13:11Фото
Четвертый этап Yuka Drive Fest пройдет в Самаре 18 августа
1 августа, 12:50
27 и 28 июля прошел Garage Fest 2024 на автодроме «Игора Драйв»
1 августа, 11:07Фото
Третий этап Российский серии гонок на выносливость в рамках фестиваля Garage Fest на автодроме «Игора Драйв» собрал рекордное количество участников
231 июля, 14:25Фото