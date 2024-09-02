Леклер – лучший пилот Гран-при Италии по версии The Race, Ферстаппен – 4-й, Норрис – 6-й, Колапинто – 7-й

Леклера признали лучшим в Монце фанаты и журналисты

Издание The Race поделилось традиционным рейтингом гонщиков «Формулы-1» после Гран-при Италии. Эксперт Эдд Стро располагает спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Первую строчку занял победитель гонки и герой дня по версии болельщиков Шарль Леклер. Помимо пилота «Феррари» в топ-3 попали гонщик «Уильямса» Алекс Албон и Оскар Пиастри из «Макларена ».

Еще один представитель «Макларена» Ландо Норрис стал лишь шестым, британца опередил главный соперник в борьбе за титул и лидер сезона Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Успешным портал посчитал дебют Франко Колапинто в составе «Уильямса» – аргентинец оказался выше пилотов топ-команд Карлоса Сайнса («Феррари») и Серхио Переса («Ред Булл»). Одним из худших стал Джордж Расселл из «Мерседеса», занявший 17-ю позицию в списке.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» на Гран-при Италии (The Race)

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Алекс Албон («Уильямс»)

3. Оскар Пиастри («Макларен»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Франко Колапинто («Уильямс»)

8. Карлос Сайнс («Феррари»)

9. Серхио Перес («Ред Булл»)

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

11. Пьер Гасли («Альпин»)

12. Эстебан Окон («Альпин»)

13. Валттери Боттас («Заубер»)

14. Юки Цунода («РБ»)

15. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

17. Джордж Расселл («Мерседес»)

18. Кевин Магнуссен («Хаас»)

19. Даниэль Риккардо («РБ»)

20. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

Шарль Леклер признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии

Что случилось на Гран-при Италии: как Леклер вырвал победу? Куда делся Норрис?