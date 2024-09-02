Фредерик Вассер о тактике с одним пит-стопом: «После 10 кругов на «харде» стало ясно, что «Феррари» может доехать до финиша»

Вассер высказался о тактике на Гран-при Италии .

Руководитель «Феррари» рассказал, что команда изначально планировала проводить гонку с одним пит-стопом, но на стратегию повлияла агрессивная тактика «Макларена ».

Также Вассера спросили, верил ли он в то, что Шарлю Леклеру удастся добраться до финиша и не пропустить вперед оба «Макларена», учитывая риск и изношенные шины.

«Находясь на пит-уолл, я стараюсь избегать размышлений о том, что возможно – а что нет. Мы просто даем гонщикам установку, какое время круга им нужно стараться показывать, чтобы держать отрыв. И мы не слишком задумываемся о том, что возможно, а что нет.

Гонка и правда получилась довольно странной, потому что на старте мы планировали тактику с одним пит-стопом, но затем «Макларен» усилил давление и на первом отрезке взвинтил темп сильнее, чем мы ожидали.

Ну а затем у Ландо Норриса проблемы начались раньше, чем у нас, ему пришлось ехать в боксы. Мы же хотели «закрыться» от него, оставаясь с соперниками в одном гоночном графике, поскольку нам казалось, что на тот момент у нас есть над соперниками преимущество в работе с шинами.

Преимущество [в работе с шинами] оказалось настолько велико, что после десяти кругов на «харде» нам было ясно, что мы вполне может доехать до финиша.

Тем не менее, заранее ты не можешь быть полностью уверен в таких вещах, потому что в какой-то момент в эффективности работы шин происходит резкий скачок вниз. Однако в нашем случае этого не произошло, оба наших гонщика отлично справились со своей задачей, демонстрируя очень стабильный темп и держа нужное время круга», – рассказал Вассер.

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